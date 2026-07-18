Первышов: Атаковавшие склад в Котовске БПЛА были оснащены поражающими элементами

Беспилотники, атаковавшие склад Wildberries в Котовске Тамбовской области, были оснащены поражающими элементами. Об этом в субботу, 18 июля, заявил губернатор региона Евгений Первышов.
По уточненным данным, в результате атаки пострадали 25 человек. Семь сотрудников, работавших в ночную смену, погибли на месте.
— Можно с уверенностью сказать, что это был спланированный теракт против мирных жителей, — написал Первышов в МАКС.
В результате ночной атаки беспилотников на Московскую область также произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске.
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