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Первышов: Атаковавшие склад в Котовске БПЛА были оснащены поражающими элементами

Беспилотники, атаковавшие склад Wildberries в Котовске Тамбовской области, были оснащены поражающими элементами. Об этом в субботу, 18 июля, заявил губернатор региона Евгений Первышов.

Беспилотники, атаковавшие склад Wildberries в Котовске Тамбовской области, были оснащены поражающими элементами. Об этом в субботу, 18 июля, заявил губернатор региона Евгений Первышов.

По уточненным данным, в результате атаки пострадали 25 человек. Семь сотрудников, работавших в ночную смену, погибли на месте.

— Можно с уверенностью сказать, что это был спланированный теракт против мирных жителей, — написал Первышов в МАКС.

Пострадавшие доставлены в медучреждения Котовска и Тамбова. На месте работают скорые, пожарные расчеты, МЧС и полиция. Открытое горение на складе ликвидировано. Губернатор также напомнил о запрете фото- и видеосъемки атак БПЛА и работы ПВО.

В результате ночной атаки беспилотников на Московскую область также произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске.

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