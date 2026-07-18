В Подмосковье из-за атаки БПЛА пострадали 26 человек

«По предварительной информации, помощь потребовалась 26 взрослым. Двое пострадали в Ногинске. Еще 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Воробьев в «Максе».
По словам Воробьева, к работам привлечены 40 бригад скорой помощи и 12 бригад территориального центра медицины и катастроф. На местах также работают сотрудники МЧС, полиции, аварийные службы и представители муниципалитетов.
«Продолжается ликвидация последствий атаки и обследование территории. Всего за ночь на территории Московской области силами ПВО было сбито 48 БПЛА», — подчеркнул Воробьев.