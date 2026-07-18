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Появились подробности эвакуации из роддома в Ногинске после атаки БПЛА

В подмосковном Ногинске из роддома, расположенного рядом с нефтебазой, эвакуировали 22 роженицы и 7 детей.

В подмосковном Ногинске из роддома, расположенного рядом с нефтебазой, эвакуировали 22 роженицы и 7 детей. Возгорание на территории нефтебазы произошло после падения беспилотника, сообщил глава Богородского округа Денис Семенов.

Эвакуация прошла в целях безопасности. Роженицы и дети перевезены в безопасное место и находятся под наблюдением врачей. Также эвакуированы жители дома № 6 по улице Радченко. Всем оказывается необходимая помощь.

Все экстренные службы работают в усиленном режиме, к ликвидации последствий привлечен 179-й спасательный центр. Всего в результате ночной атаки БПЛА на Московскую область пострадали 27 человек: двое в Ногинске и 25 при падении дрона на склад. Еще семь человек погибли. Огонь на нефтебазе продолжают тушить. Причины и точные обстоятельства произошедшего выясняются.

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