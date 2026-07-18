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СК возбудил дела о терактах после атак на склады в Котовске и Электростали

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье о теракте в связи с ночными ударами по объектам гражданской инфраструктуры в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Источник: Life.ru

По данным следствия, в ночь на 18 июля 2026 года вооружённые формирования Украины атаковали логистические центры одного из маркетплейсов с помощью беспилотных летательных аппаратов. В результате совершенных террористических актов есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. Точное количество жертв на данный момент устанавливается.

В настоящее время на местах происшествий в двух регионах работают следственно-оперативные группы и криминалисты СК России. Специалисты занимаются изъятием фрагментов БПЛА и иных вещественных доказательств, которые станут базой для назначения ряда судебных экспертиз.

Следственный комитет намерен дать жёсткую уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, ответственных за организацию и выполнение этих атак. В ведомстве подчеркнули, что каждый подобный акт направлен исключительно против гражданского населения и является грубым нарушением международного права.

В ночь на 18 июля 2026 года были атакованы логистические комплексы в городе Котовск Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, погибли семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали (из них один — в крайне тяжелом состоянии, шесть — в тяжёлом). Губернатор сообщил, что БПЛА летели целенаправленно по зданию, где находились люди, и были начинены поражающими элементами. Система ПВО сбила 28 беспилотников на подлете к городу. Также склад в Электростали подвергся атаке с воздуха, на объекте вспыхнул пожар. При ударе по Подмосковью пострали 26 человек. На НПЗ в Ногинске произошёл пожар.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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