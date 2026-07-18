СК возбудил дела о терактах после атак на склады в Котовске и Электростали

В ночь на 18 июля 2026 года были атакованы логистические комплексы в городе Котовск Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, погибли семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали (из них один — в крайне тяжелом состоянии, шесть — в тяжёлом). Губернатор сообщил, что БПЛА летели целенаправленно по зданию, где находились люди, и были начинены поражающими элементами. Система ПВО сбила 28 беспилотников на подлете к городу. Также склад в Электростали подвергся атаке с воздуха, на объекте вспыхнул пожар. При ударе по Подмосковью пострали 26 человек. На НПЗ в Ногинске произошёл пожар.