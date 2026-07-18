В Новосибирске язык мальчика застрял в машинке для стрижки ногтей

В ведомстве отметили, что это уже второй аналогичный случай за два дня — вчера пострадал другой ребенок. Спасатели просят родителей быть внимательными: прятать электрические и механические триммеры в недоступные для детей места, объяснять малышам, для чего предназначен прибор, и напоминать, что в него нельзя совать ничего, кроме пальца, и то только во время стрижки взрослыми.