Забрали ребёнка на тот свет: В Германии расследуют гибель семьи, найденной у подножия смотровой башни

Сама башня построена из дерева и стали, обошлась примерно в десять миллионов евро и оборудована двумя смотровыми площадками, а также так называемой «небесной прогулочной дорожкой» со стеклянным полом на высоте 45 метров. По заявлению правоохранителей, сооружение исправно, никаких технических неисправностей эксперты не обнаружили.