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Из-за атак ВСУ в еще одном регионе России погиб мирный житель

В Белгородском округе в результате атаки Вооруженных сил Украины погиб мирный житель.

В Белгородском округе в результате атаки Вооруженных сил Украины погиб мирный житель. Также в Шебекинском округе трое человек получили ранения, один из них госпитализирован, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

По словам главы региона, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Другие подробности не приводятся.

Напомним, что за минувшую ночь силы ПВО России перехватили 379 украинских БПЛА. В результате крушения обломков в Ногинске загорелась нефтебаза, пациенток соседнего роддома пришлось эвакуировать. В Тамбовской области в результате атаки БПЛА на склад погибли семь мирных жителей, еще 25 получения ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

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