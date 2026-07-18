Из-за атак ВСУ в еще одном регионе России погиб мирный житель

Напомним, что за минувшую ночь силы ПВО России перехватили 379 украинских БПЛА. В результате крушения обломков в Ногинске загорелась нефтебаза, пациенток соседнего роддома пришлось эвакуировать. В Тамбовской области в результате атаки БПЛА на склад погибли семь мирных жителей, еще 25 получения ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.