Миллиардное хищение в Air Astana: какое решение вынесла апелляция

Приговор по резонансному делу о хищении более 1 млрд тенге в Air Astana и легализации преступных доходов вынесли в Алмалинском районном суде Алматы в январе 2026 года. Приговором суда Исанов и Абулханов признаны виновными и им назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Еркенулы признан виновным, и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.