В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в турецкой провинции Малатья на юго-востоке страны, сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Эпицентр располагался у района Батталгази, очаг залегал на глубине 15,5 километров. По предварительным данным, никто не пострадал.
Подземные толчки произошли в 06.20 по московскому времени. В AFAD уточнили, что на данный момент негативных последствий не зафиксировано.
Специалисты ведомства продолжают обследовать территорию в районе эпицентра. Оценка состояния зданий и инфраструктуры еще продолжается.
Провинция Малатья была одной из наиболее пострадавших в результате катастрофического землетрясения в феврале 2023 года. Тогда в Турции погибли более 53 тысяч человек, а в самой Малатье были разрушены тысячи строений.
Нынешний толчок магнитудой 5 является ощутимым, но не разрушительным для региона, где действуют повышенные сейсмические стандарты строительства. Однако в зоне риска находятся здания, уже поврежденные два года назад и не прошедшие капитальный ремонт.
В начале июля в провинции Адана на юге Турции также произошло землетрясение магнитудой 4,5. Кроме того, в июне сейсмологи фиксировали толчки магнитудой 4,7 в Эгейском море недалеко от побережья Измира.
Что ощущают люди при землетрясении силой 6 баллов.
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