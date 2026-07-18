Обезглавленного бойца ВСУ Пенкальского могли разобрать на органы «чёрные трансплантологи»

Украинский военный Марьян Пенкальский пропал в декабре 2024 года, а через полтора месяца его нашли мёртвым без головы и внутренних органов. Родные не верят в версию о дезертирстве и самоубийстве — в его шапке были пулевые отверстия на влёт и вылет. Семья подозревает сослуживцев.