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Обломки сбитого в Воронежской области БПЛА разрушили дом

Частный дом в Воронежской области уничтожен беспилотником.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 18 июля в Воронежской области обнаружены и сбиты 10 беспилотников. Об этом утром в субботу сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, никто в результате отражения атаки не пострадал.

В о дном из районов области упавшие обломки БПЛА разрушили частный дом.

В течение ночи воздушную тревогу объявляли в Россошанском, Лискинском, Острогожском, Бобровском, Бутурлиновском, Богучарском, Аннинском районах, а также в Воронеже и Борисоглебске.

В 8 часов в субботу объявили отбой опасности БПЛА, а в 8.27 — новую тревогу.

Опасность БПЛА продолжает действовать на территории всего региона. Будьте осторожны!

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