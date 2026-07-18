Жительница Красноярского края получила 4 года колонии за пьянки с подростками

Ранее Life.ru рассказывал, как в Сочи задержали 38-летнюю женщину, подозреваемую в систематических истязаниях маленького сына. По версии следствия, с июня по июль 2026 года она избивала мальчика по голове, туловищу и конечностям, а также угрожала ему холодным оружием, поднося нож к шее.