Прокурор запросил 8 лет колонии для золовки Шульман* за растрату

Ещё в январе в Мещанском суде начали рассматривать дело Ларисы Шульман, которую обвиняют в растрате денег из ТСЖ. В 2022 году она была председателем и тратила деньги на ремонт недвижимости своего брата. Ей грозит до 10 лет колонии. Возбуждены дела и на её сообщников.