Собянин: Отражена атака одного беспилотника на подлете к Москве

Один беспилотник, летевший в сторону Москвы, был уничтожен силами ПВО. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Отражена атака одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин в мессенджере МАКС.
Всего за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 379 украинских беспилотников над российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
В результате ночной атаки беспилотников на Московскую область произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, наиболее серьезные последствия зафиксированы в Богородском городском округе.