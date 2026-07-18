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В Москве сбили один БПЛА

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Отражена атака летевшего на Москву беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«Отражена атака одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр в «Максе».

Как следует из подсчетов ТАСС на основе данных Собянина, всего с начала суток на подлете к столице сбиты 56 БПЛА.

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