Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в турецкой провинции Малатья

В турецкой провинции Малатья на юго-востоке страны произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом в субботу, 18 июля, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Землетрясение зафиксировали в 06:20 по московскому времени. Эпицентр находился в районе Батталгази, очаг залегал на глубине 15,5 километра.
Негативных последствий пока не выявлено, специалисты продолжают обследовать территорию. На данный момент о пострадавших не сообщается.
Малатья была одной из наиболее пострадавших провинций Турции во время масштабного землетрясения в феврале 2023 года, жертвами которого стали более 53 тысяч человек.
Тем временем число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле продолжает расти. По новым данным правительства, представленным на этой неделе, погибли 4 734 человека, 16 740 пострадали, а 17 907 остались без жилья.