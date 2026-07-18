Житель Омской области потерял два миллиона рублей, пытаясь заработать на криптовалюте

По данным полиции, мужчина вступил в переписку в чате профильной группы по криптоинвестированию. Неизвестный предложил ему попробовать свои силы в торговле виртуальной валютой. Доверчивый омич установил специальное приложение и в течение месяца совершал сделки купли-продажи.