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Житель Омской области потерял два миллиона рублей, пытаясь заработать на криптовалюте

Полиция разыскивает мошенников, обманувших «инвестора».

Источник: Om1 Омск

В прошедшие сутки в регионе УМВД России зафиксировало 13 случаев дистанционного мошенничества. Один из них произошел в Колосовском районе, где 38-летний местный житель стал жертвой аферистов.

По данным полиции, мужчина вступил в переписку в чате профильной группы по криптоинвестированию. Неизвестный предложил ему попробовать свои силы в торговле виртуальной валютой. Доверчивый омич установил специальное приложение и в течение месяца совершал сделки купли-продажи.

Проблемы начались, когда он попытался вывести «заработанные» деньги. Эффективность инвестиций оказалась фикцией — на самом деле мошенники просто забирали средства жертвы. В итоге мужчина потерял 2 150 000 рублей.

Осознав, что его обманули, потерпевший обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется следствие.