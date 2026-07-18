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СК возбудил дела о терактах после атак ВСУ на склады в Котовске и Электростали

Уголовные дела по статье о теракте возбуждены после атак беспилотников на логистические центры в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. Об этом в субботу, 18 июля, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Уголовные дела по статье о теракте возбуждены после атак беспилотников на логистические центры в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. Об этом в субботу, 18 июля, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным следствия, в ночь на 18 июля беспилотники нанесли удары по логистическим центрам одного из маркетплейсов. В результате атак погибли и пострадали мирные жители.

— Возбуждены уголовные дела о терактах в связи с атаками украинских вооруженных формирований на логистические центры в Котовске и Электростали, — заявила Петренко.

Она добавила, что следователи и криминалисты работают на местах происшествий. По обнаруженным фрагментам беспилотников и другим вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.

Медицинская помощь после ночной атаки беспилотников на Московскую область понадобилась 26 человекам. Двое пострадали в Ногинске, еще 24 получили ранения после падения беспилотника на территории склада в Электростали. Часть пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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