ВСУ ночью атаковали энергообъекты в восточной части Крыма

«Сегодня ночью подверглись вражеской атаке энергообъекты восточного Крыма. Подача электроэнергии в наиболее пострадавшие населенные пункты северного, восточного и западного энергорайонов осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети», — говорится в сообщении компании в канале на платформе «Макс».
Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова. В Крыму действуют ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.