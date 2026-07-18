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ВСУ ночью атаковали энергообъекты в восточной части Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Объекты энергетики в восточном Крыму подверглись ночью ударам ВСУ, энергоснабжение пострадавших районов северного, западного и восточного Крыма осуществляется в соответствии с возможностями электросетей, сообщили в субботу ГУП «Крымэнерго».

Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью подверглись вражеской атаке энергообъекты восточного Крыма. Подача электроэнергии в наиболее пострадавшие населенные пункты северного, восточного и западного энергорайонов осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети», — говорится в сообщении компании в канале на платформе «Макс».

Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова. В Крыму действуют ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.

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