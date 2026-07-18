ВСУ ночью атаковали энергообъекты в восточной части Крыма

«Сегодня ночью подверглись вражеской атаке энергообъекты восточного Крыма. Подача электроэнергии в наиболее пострадавшие населенные пункты северного, восточного и западного энергорайонов осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети», — говорится в сообщении компании в канале на платформе «Макс».