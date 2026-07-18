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После удара БПЛА по складу Wildberries в Котовске госпитализировали 23 человека

Число пострадавших при ударе БПЛА по складу Wildberries в Котовске Тамбовской области возросло до 25. Из них 23 госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов.

Число пострадавших при ударе БПЛА по складу Wildberries в Котовске Тамбовской области возросло до 25. Из них 23 госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов.

Один человек находится в крайне тяжелом состоянии, шесть — в тяжелом и 16 — средней тяжести, уточнил господин Первышов. «В основном это осколочные ранения. Врачи оказывают им всю необходимую помощь», — написал он в Telegram-канале.

Атака произошла в ночь на 18 июля. Силы ПВО сбили 28 беспилотников над Тамбовской областью. Погибли семь человек, работавших на складе в ночную смену. По данным губернатора, БПЛА были снаряжены «поражающими элементами для большего числа жертв».

Еще один склад Wildberries был атакован в подмосковной Электростали. По данным губернатора Андрея Воробьева, ранения получили 24 человека. СКР возбудил уголовные дела о теракте по факту двух атак.

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