Трое майнеров пойдут под суд за кражу электричества на миллион

В Московской области завершено расследование уголовного дела против троих мужчин, которых обвиняют в неучтённом использовании электричества для питания криптовалютного оборудования. Сумма нанесённого ущерба, по данным региональной прокуратуры, превысила 1 млн руб.
Ведомство уже утвердило обвинительный акт. Фигурантам инкриминируют деяние по пункту «а» части 2 статьи 165 УК РФ — причинение имущественного вреда путём обмана, совершённое организованной группой в крупном размере.
Следствие установило, что в период с июля по сентябрь 2022 года обвиняемые в деревне Новоникольское (городской округ Шаховская) организовали бесперебойную работу майнинговых установок. Для сокрытия реальных объёмов потребления они самовольно вмешались в конструкцию электросчётчика, что позволило искажать фиксируемые показатели в меньшую сторону.
Свою причастность к инкриминируемым действиям все трое отрицают. В рамках обеспечительных мер на их автомобили наложен арест. Теперь материалы дела переданы в Волоколамский городской суд, где будет рассмотрена их судьба по существу.
«Россети Северный Кавказ» пресекли в Кабардино-Балкарии повторное майнинг-хищение электроэнергии на сумму свыше 3,3 млн рублей.
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