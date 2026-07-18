Крупный лесной пожар в «Семей орманы»: что известно к этому часу

Ранее в МЧС объявили о локализации крупного лесного пожара в ГЛПР «Семей орманы».
«Крупный лесной пожар, возникший 16 июля 2026 года, локализован 18 июля в 09:45. В ликвидации лесного пожара были задействованы сотрудники государственных лесных природных резерватов “Семей орманы” и “Ертіс орманы”, подведомственных Комитету лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, силы и средства РГП “Казавиалесоохрана”, а также подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Комитета национальной безопасности и местных исполнительных органов», — уточнили в пресс-службе МЭПР РК в субботу.
Всего, по данным Минэкологии, к тушению пожара были привлечены 769 человек, 191 единица наземной техники и 8 вертолетов.
С начала тушения авиацией выполнено 319 сбросов воды, на очаг пожара доставлено 709 тонн воды.
Обновлено в 12:12.
Также в акимате области Абай сообщили, что:
По поручению премьер-министра Олжаса Бектенова министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев и министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов прибыли в регион, где совместно с акимом Бериком Уали координировали работу задействованных сил и средств. Кроме того, Ерлан Нысанбаев и Берик Уали совершили облет территории пожара на вертолете и ознакомились с ходом проводимых работ.
В настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации лесного пожара и контролю за территорией пожара.
16 июля 2026 года в РГУ «Государственный лесной природный резерват “Семей орманы” в области Абай вспыхнул пожар. Возгорание было зарегистрировано в 09:45 в 57-м квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала. К тушению лесного пожара в “Семей орманы” привлекли авиацию МЧС, Минобороны и КНБ.
Сотрудники полиции области Абай эвакуировали 190 детей и 20 работников детского лагеря «DosbolLike», расположенного вблизи ГЛПР «Семей орманы».
Олжас Бектенов поручил министру по ЧС Чингису Аринову и министру экологии и природных ресурсов Ерлану Нысанбаеву незамедлительно направиться в область Абай для координации работ по ликвидации лесного пожара на территории «Семей орманы».
Премьер-министр также поручил усилить меры для оперативного предотвращения огня и защиты ближайших населенных пунктов.
К тушению крупного лесного пожара в «Семей орманы» подключились военнослужащие Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.