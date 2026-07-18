Крупный лесной пожар в «Семей орманы»: что известно к этому часу

«Крупный лесной пожар, возникший 16 июля 2026 года, локализован 18 июля в 09:45. В ликвидации лесного пожара были задействованы сотрудники государственных лесных природных резерватов “Семей орманы” и “Ертіс орманы”, подведомственных Комитету лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, силы и средства РГП “Казавиалесоохрана”, а также подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Комитета национальной безопасности и местных исполнительных органов», — уточнили в пресс-службе МЭПР РК в субботу.