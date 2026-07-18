ФСБ задержала в Крыму двух женщин по подозрению в госизмене

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о задержании в Крыму двух женщин, подозреваемых в работе на украинские спецслужбы. Одна из них, по данным ведомства, причастна к подрыву автомобиля военнослужащего в Севастополе в 2024 году, вторая занималась сбором данных об объектах ТЭК и военной инфраструктуре.
«Федеральной службой безопасности на территории Республики Крым задержаны две гражданки РФ, подозреваемые в совершении государственной измены», — отметили в ФСБ. Как уточняется, одна из задержанных — уроженка Николаевской области 1967 года рождения, проживающая в Ялте. Согласно материалам дела, в мессенджере WhatsApp* она самостоятельно вышла на связь с представителем СБУ.
«По заданию куратора оборудовала на территории полуострова схрон, в котором спрятала компоненты самодельного взрывного устройства и передала координаты тайника противнику. Впоследствии схрон был использован СБУ для организации подрыва в 2024 году в Севастополе автомобиля военнослужащего Черноморского флота», — сообщили в ЦОС.
Вторая задержанная — жительница Кировского района Крыма в возрасте 34 лет. Как следует из сообщения ФСБ, она перечислила 5 тыс. гривен с собственного счета в украинском банке на нужды ВСУ для приобретения радиостанций, обмундирования, амуниции и другого снаряжения.
«Помимо финансовой поддержки, задержанная осуществляла сбор информации об инфраструктуре топливно-энергетического комплекса, военном аэродроме и других военных объектах ВС РФ, расположенных в Крыму», — отметили в ФСБ.
Эти сведения она намеревалась передать родственнику, являющемуся сотрудником Государственной пограничной службы Украины, однако не успела этого сделать, так как была задержана сотрудниками ФСБ России.
Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Решением суда задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ФСБ России вновь обратили внимание на то, что спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и иностранных мессенджерах Telegram и Whatsapp потенциальных исполнителей противоправных деяний с целью нанесения ущерба безопасности России. В спецслужбе подчеркнули, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание.
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