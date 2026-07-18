ФСБ задержала в Крыму двух женщин по подозрению в госизмене

ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух гражданок РФ, подозреваемых в госизмене. Одна из них причастна к подрыву автомобиля военнослужащего в Севастополе в 2024 году, оборудовав схрон для взрывчатки. Вторая собирала данные об объектах ТЭК и военной инфраструктуре, а также перечисляла средства на нужды ВСУ.