Студент из Иркутска задержан в ДНР за дропперство после вербовки мошенниками

Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники освоили новую схему вымогательства через устройства Apple. Они убеждают подростков войти в чужой аккаунт iCloud, после чего блокируют гаджет и требуют плату за разблокировку. К примеру, жертве приходит снимок якобы сломанного телефона и аферисты придумывают срочную потребность в доступе к облачной учётной записи — например, просят помочь с распечаткой авиабилетов или документов, объясняя это невозможностью самостоятельно войти в профиль.