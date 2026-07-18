Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму задержали двух женщин за госизмену

В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух гражданок России, подозреваемых в государственной измене.

В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух гражданок России, подозреваемых в государственной измене. Одна из них — жительница Ялты 1967 года рождения — по заданию куратора из СБУ оборудовала на полуострове схрон с компонентами самодельного взрывного устройства и передала координаты противнику. Впоследствии этот схрон был использован для подрыва автомобиля военнослужащего Черноморского флота в Севастополе в 2024 году.

Вторая задержанная — 34-летняя жительница Кировского района — перевела 5 тысяч гривен в пользу ВСУ на покупку радиостанций и снаряжения. Кроме того, она собирала информацию об инфраструктуре ТЭК, военном аэродроме и других объектах ВС РФ в Крыму и планировала передать данные своему родственнику — сотруднику Госпогранслужбы Украины, но не успела, так как была задержана.

В отношении обеих возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается. Подробности не раскрываются.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше