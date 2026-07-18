В Крыму задержали двух женщин за госизмену

В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух гражданок России, подозреваемых в государственной измене. Одна из них — жительница Ялты 1967 года рождения — по заданию куратора из СБУ оборудовала на полуострове схрон с компонентами самодельного взрывного устройства и передала координаты противнику. Впоследствии этот схрон был использован для подрыва автомобиля военнослужащего Черноморского флота в Севастополе в 2024 году.
Вторая задержанная — 34-летняя жительница Кировского района — перевела 5 тысяч гривен в пользу ВСУ на покупку радиостанций и снаряжения. Кроме того, она собирала информацию об инфраструктуре ТЭК, военном аэродроме и других объектах ВС РФ в Крыму и планировала передать данные своему родственнику — сотруднику Госпогранслужбы Украины, но не успела, так как была задержана.
В отношении обеих возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается. Подробности не раскрываются.