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Татьяна Ким назвала атаку ВСУ на склады Wildberries «ужасными событиями»

Основатель Wildberries Татьяна Ким прокомментировала атаку беспилотников на логистические центры компании в Тамбовской и Московской областях. Она назвала произошедшее «ужасными событиями» и выразила соболезнования семьям погибших.

Основатель Wildberries Татьяна Ким прокомментировала атаку беспилотников на логистические центры компании в Тамбовской и Московской областях. Она назвала произошедшее «ужасными событиями» и выразила соболезнования семьям погибших.

По словам основателя маркетплейса, компания также окажет всю необходимую помощь пострадавшим в результате атаки.

— Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании и для нашей страны. Это боль, которую нельзя передать словами. Соболезную всем родным и близким погибших, мы обязательно поможем их семьям, — написала Ким в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что беспилотники, атаковавшие склад Wildberries в Котовске Тамбовской области, были оснащены поражающими элементами. Пострадавшие доставлены в медучреждения Котовска и Тамбова. На месте работают скорые, пожарные расчеты, МЧС и полиция. Открытое горение на складе ликвидировано.

В результате ночной атаки беспилотников на Московскую область также произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске.

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