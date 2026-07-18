ФСБ: Две жительницы Крыма задержаны за работу на спецслужбы Украины

— Федеральной службой безопасности на территории Республики Крым задержаны две гражданки РФ, подозреваемые в совершении государственной измены, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, одна из задержанных по заданию украинских спецслужб оборудовала тайник с компонентами самодельного взрывного устройства. Как утверждает ФСБ, позднее этот схрон использовали при подрыве автомобиля военнослужащего Черноморского флота в Севастополе в 2024 году.
Вторая задержанная, по версии следствия, перечислила деньги в пользу ВСУ и собирала сведения об объектах топливно-энергетического комплекса и военной инфраструктуре в Крыму. В отношении обеих женщин возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.
15 июля правоохранители задержали в Тюменской области россиянина, который готовился к теракту на одном из нефтяных предприятий Югры. В частности, мужчина достал из схрона СВУ, чтобы позднее совершить диверсионно-террористический акт на одном из предприятий, расположенных в городе Нягани. По факту случившегося в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.