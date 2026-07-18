ФСБ задержала двух крымчанок за госизмену и работу на спецслужбы Украины

Ранее в посёлке Советское в Крыму задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму. Задержанный поддерживал действия ВСУ и оставлял комментарии в украинских Telegram-группах с призывами к насилию над российскими военными, а также к атакам на военкоматы и представителей «Юнармии». При обыске в гараже нашли предметы с украинской символикой, а также американские флаги и шевроны.