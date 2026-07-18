В Красноярске раскрыли схему мошенничества на совместных закупках

В полицию Красноярска обратилась женщина, которая несколько месяцев назад заказала на маркетплейсе комод и тумбы за 76 тысяч рублей. Однако ни товара, ни возврата денег она не получила. Выяснилось, что пострадавшая столкнулась с мошенничеством в ходе совместных закупок. Подробнее о раскрытой схеме рассказали в МВД 17 июля.