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ФСБ задержала жительницу Крыма по делу о подрыве машины военного в 2024 году

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух женщин по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Одну из них ведомство считает соучастницей подрыва автомобиля военнослужащего в Севастополе в 2024 году. Возбуждены уголовные дела о государственной измене. Суд заключил обвиняемых под стражу. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух женщин по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Одну из них ведомство считает соучастницей подрыва автомобиля военнослужащего в Севастополе в 2024 году. Возбуждены уголовные дела о государственной измене. Суд заключил обвиняемых под стражу. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Одна из арестованных — жительница Ялты 1967 года рождения. По версии ФСБ, она переписывалась с сотрудником СБУ в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). По заданию куратора она спрятала компоненты бомбы и передала украинской стороне координаты тайника, утверждается в материалах. Сотрудники СБУ использовали бомбу для подрыва автомобиля военнослужащего Черноморского флота в 2024 году, указано в пресс-релизе ФСБ.

Вторая арестованная — 34-летняя жительница Крыма. По данным ФСБ, она перевела 5 тыс. гривен (8,7 тыс. руб.) на радиостанции и снаряжение для ВСУ, а также собирала информацию об инфраструктуре топливно-энергетического комплекса, военном аэродроме и других военных объектах в Крыму. Женщина планировала передать сведения родственнику, который работает в пограничной службе Украины, утверждает ФСБ.

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