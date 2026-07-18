ФСБ задержала жительницу Крыма по делу о подрыве машины военного в 2024 году

Одна из арестованных — жительница Ялты 1967 года рождения. По версии ФСБ, она переписывалась с сотрудником СБУ в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). По заданию куратора она спрятала компоненты бомбы и передала украинской стороне координаты тайника, утверждается в материалах. Сотрудники СБУ использовали бомбу для подрыва автомобиля военнослужащего Черноморского флота в 2024 году, указано в пресс-релизе ФСБ.