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Губернатор сообщил о поражающих элементах в дронах на складе Wildberries

Ночная атака украинских БПЛА на логистический центр Wildberries в Котовске привела к трагедии. Евгений Первышов сообщил, что дроны несли специальные поражающие элементы.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что беспилотные летательные аппараты, атаковавшие ночью склад Wildberries в Котовске, были оснащены поражающими элементами, предназначенными для увеличения числа жертв.

Ранее глава региона сообщил о попадании украинских БПЛА в логистический центр Wildberries в Котовске. В результате происшествия погибли семь человек, 24 человека получили ранения. Позднее Евгений Первышов уточнил, что количество пострадавших увеличилось до 25 человек, 23 из них были доставлены в больницы.

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