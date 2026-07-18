Губернатор сообщил о поражающих элементах в дронах на складе Wildberries

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что беспилотные летательные аппараты, атаковавшие ночью склад Wildberries в Котовске, были оснащены поражающими элементами, предназначенными для увеличения числа жертв.
Ранее глава региона сообщил о попадании украинских БПЛА в логистический центр Wildberries в Котовске. В результате происшествия погибли семь человек, 24 человека получили ранения. Позднее Евгений Первышов уточнил, что количество пострадавших увеличилось до 25 человек, 23 из них были доставлены в больницы.
Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.Читать дальше