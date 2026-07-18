Губернатор сообщил о поражающих элементах в дронах на складе Wildberries

Ранее глава региона сообщил о попадании украинских БПЛА в логистический центр Wildberries в Котовске. В результате происшествия погибли семь человек, 24 человека получили ранения. Позднее Евгений Первышов уточнил, что количество пострадавших увеличилось до 25 человек, 23 из них были доставлены в больницы.