Женщину в наушниках сбил насмерть поезд под Красноярском

Сейчас следователи проводят проверку нарушения правил безопасности движения на железнодорожном транспорте. В ведомстве в очередной раз напоминают: железная дорога — это зона повышенной опасности, и пренебрежение правилами поведения на ней может стоить жизни. Переходить рельсы можно только в специально отведенных местах, при этом нужно снять наушники и убедиться, что поблизости нет поезда, и дождаться разрешающего сигнала светофора.