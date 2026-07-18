Пассажирский поезд врезался в легковушку на переезде под Волгоградом

— Сегодня в 02:49 по местному времени на станции Липки Приволжской железной дороги на путях перед приближающимся пассажирским поездом № 90 сообщением Санкт-Петербург — Волгоград находился легковой автомобиль без водителя и пассажиров, — сообщили в пресс-службе ПривЖД.