Татьяна Ким пообещала помочь пострадавшим при ударах БПЛА по складам Wildberries

Атаки произошли в ночь на 18 июля. При ударе по складу в Котовске погибли семь человек, пострадали 25. Из них 23 госпитализированы, сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. В Электростали, по данным губернатора Андрея Воробьева, ранения получили 24 человека. СКР возбудил дела о теракте.