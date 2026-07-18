Обломки беспилотника упали на палубу судна в Финском заливе

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о падении обломков беспилотного летательного аппарата на палубу судна в Финском заливе. Возгорания в результате инцидента зафиксировано не было.
«Обломки поврежденного БПЛА упали на палубу судна, стоявшего на рейде в Финском заливе, возгорания не произошло. Данных о прочих инцидентах не поступало», — рассказал он.
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