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Обломки беспилотника упали на палубу судна в Финском заливе

В Финском заливе обломки поврежденного БПЛА упали на палубу судна, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о падении обломков беспилотного летательного аппарата на палубу судна в Финском заливе. Возгорания в результате инцидента зафиксировано не было.

«Обломки поврежденного БПЛА упали на палубу судна, стоявшего на рейде в Финском заливе, возгорания не произошло. Данных о прочих инцидентах не поступало», — рассказал он.

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