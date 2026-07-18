Двое подростков попали под машину на переходе в Воронежской области

В Воронежской области в ДТП пострадали два несовершеннолетних пешехода. Авария произошла в 20.30 17 июля у дома № 1 в микрорайоне Гранитный районного центра Павловск. По предварительным данным ГИБДД, 72-летний местный житель на автомобиле «Субару Форестер» допустил наезд на двух несовершеннолетних местных жителей — 17-летнего юношу и 14-летнюю девушку. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.