В Алуште горело кафе: площадь пожара составила 100 квадратов

Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горит кафе, и оперативно подали стволы на тушение. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В 07:31 пожар удалось локализовать, а в 08:20 — полностью ликвидировать.
В результате происшествия никто не пострадал. Всего к тушению привлекались 17 человек и 3 единицы техники от МЧС России.
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