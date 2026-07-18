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На юге Ирана произошло землетрясение

На юге Ирана сейсмологи зарегистрировали подземные толчки. Информация об этом появилась в Telegram-канале местного телеканала Press TV.

На юге Ирана сейсмологи зарегистрировали подземные толчки. Информация об этом появилась в Telegram-канале местного телеканала Press TV.

Эпицентр колебаний находился недалеко от населённого пункта Бендер-Хемир, который относится к провинции Хормозган. Этот регион расположен на побережье Персидского залива.

Магнитуда зафиксированного события составила 3,5 балла. Данные о разрушениях или пострадавших в результате природного явления в опубликованном сообщении отсутствуют.

На данный момент никаких других подробностей о последствиях этого землетрясения не приводится.

В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение.

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