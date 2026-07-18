В Крыму задержали двух женщин за работу на спецслужбы Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. В Крыму задержаны две местные жительницы по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с украинскими спецслужбами, одна из них оказалась соучастницей подрыва автомобиля военнослужащего в Севастополе в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.