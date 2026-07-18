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В Хабаровске 14 часов тушили пожар на складе

В Хабаровске в 02:30 местного времени в пожарную охрану поступила информация о возгорании продуктового одноэтажного склада, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Источник: "Российская газета"

В Хабаровске в 02:30 местного времени в пожарную охрану поступила информация о возгорании продуктового одноэтажного склада, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожарные подразделения, незамедлительно выехавшие на вызов, установили, что в помещении находятся продукты питания и автомобильные принадлежности. Из-за возгорания произошло обрушение кровли.

Сведения о том, что в расположенных рядом металлических контейнерах находятся газовые баллоны, не подтвердились.

Площадь пожара достигла 1000 квадратных метров. После проливки и разбора конструкций огонь удалось ликвидировать к 16:30 часам. Пострадавших и эвакуированных нет. К тушению было привлечено 30 человек и 9 единиц техники.

По факту пожара сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проведут проверку для установления обстоятельств и причин произошедшего.

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