У пенсионера из Ермаковского изъяли нелегальное оружие и более тысячи патронов

В Красноярском крае пожилой мужчина нелегально хранил дома мелкокалиберную винтовку и нарезные боеприпасы. Если бы он сдал их в МВД добровольно, то получил бы вознаграждение, а так все это изъяли и завели уголовное дело. 18 июля в МВД по Красноярскому краю рассказали, что владельца незаконного арсенала скоро будут судить.