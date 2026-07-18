Контейнеровоз спровоцировал массовую аварию на мосту под Волгоградом

— В 08:20 на 128 км федеральной автодороги «Волгоград-Каменск-Шахтинск-Луганск» 61-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя грузовой автомашиной Volvo с полуприцепом, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшейся впереди в попутном направлении автомашиной Hino 3763. После удара автомашина Volvo продолжила движение, выехав на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с автомашиной «ГАЗ-278404», — сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.