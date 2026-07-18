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В Прикамье ищут пенсионера в куртке с надписью «Трансгаз» и шрамом на шее

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Пенсионера в тёмно-синей куртке с надписью «Трансгаз» и шрамом на шее ищут в Пермском крае, сообщает поисковый отряд «Регион 59».

По информации волонтров, 63-летний Владимир Чудинов ушёл из дома 29 июля в посёлке Кизьва Сивинского округа. После этого его местонахождение неизвестно.

Рост мужчины 180 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые, глаза карие. Из особых примет поисковики выделяют бороду и усы, а также шрам от пореза на шее.

Владимир был одет в темно-синюю куртку с надписью на спине «Трансгаз», штаны горчичного цвета, резиновые сапоги зеленого цвета и белую кепку. При себе имел корзинку коричневого цвета.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто видел Владимира Чудинова просят позвонить по номерам: 8 912 880 41 60 (влонтеры), Инфорг 8 958 244 12 84 (Юлия) или в полицию.