Жителя Иркутской области осудят за разбой и убийство 16-летней давности

В Иркутской области перед судом предстанет 32-летний мужчина, который в 2010 году топором убил 71-летнего жителя ради 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«В 2010 году в частном доме в деревне Новосёлово Нукутского района было обнаружено тело пожилого мужчины — владельца дома. Также из дома была похищена сумка с крупной суммой денег», — рассказали в СК.
Первоначальные поиски преступника не принесли результатов, и расследование приостановили, но работа по раскрытию старых дел не останавливалась.
В 2024 году следователи, криминалисты и сотрудники полиции изучили материалы, провели допросы и установили убийцу и место его проживания. Преступника задержали в Московской области и этапировали в Иркутск.
В ходе допроса мужчина рассказал, что в 2010 году он пришёл домой к знакомому, чтобы занять у него 100 тысяч рублей, но получил отказ. Тогда 17-летний молодой человек взял топор и нанёс знакомому несколько ударов по голове. В результате мужчина умер на месте. Преступник похитил 100 тысяч рублей и, чтобы скрыться от правоохранительных органов, уехал из Иркутской области и поменял персональные данные.
В региональной прокуратуре добавили, что сумку и топор убийца выкинул на окраине деревни, а похищенные деньги потратил на личные нужды.
На допросе задержанный признал вину. Расследование завершено, и материалы переданы в суд. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с разбойным нападением.