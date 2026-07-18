Жителя Иркутской области осудят за разбой и убийство 16-летней давности

В ходе допроса мужчина рассказал, что в 2010 году он пришёл домой к знакомому, чтобы занять у него 100 тысяч рублей, но получил отказ. Тогда 17-летний молодой человек взял топор и нанёс знакомому несколько ударов по голове. В результате мужчина умер на месте. Преступник похитил 100 тысяч рублей и, чтобы скрыться от правоохранительных органов, уехал из Иркутской области и поменял персональные данные.