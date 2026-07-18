Число отравившихся на базе отдыха на Ставрополье выросло до 80 человек

В пятницу в СМИ появилась информация об отравлении нескольких человек на одной из баз отдыха на водохранилище Волчьи Ворота возле села Новоселицкого в Ставропольском крае. Региональные СУ СК и прокуратура после этого организовали проверки по факту отравления.