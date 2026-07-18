До 7 лет тюрьмы: казахстанцев предупредили об опасной схеме мошенников

Сегодня мошенники активно используют так называемых дропперов для вывода похищенных денежных средств. Многие ошибочно полагают, что, передавая свою банковскую карту или выполняя перевод за вознаграждение, они ничем не рискуют. Это опасное заблуждение. Дропперство является уголовно наказуемым деянием. Призываем граждан не соглашаться на подобные предложения, какими бы выгодными они ни казались.