До 7 лет тюрьмы: казахстанцев предупредили об опасной схеме мошенников

Казахстанцев предупредили, что одной из самых распространенных схем вовлечения граждан в преступную деятельность является дропперство.
«Дроппер — это не случайный участник, а звено преступной цепочки. Предоставляя свои банковские карты, счета или доступ к мобильному банкингу, а также выполняя переводы по указанию третьих лиц, человек становится соучастником легализации и вывода денежных средств, похищенных интернет-мошенниками», — напомнили в пресс-службе ДП Алматы.
Заместитель начальника Управления по координации профилактической работы ДП Алматы Рустем Абдигалиев призвал граждан не поддаваться на обещания легкого заработка.
Сегодня мошенники активно используют так называемых дропперов для вывода похищенных денежных средств. Многие ошибочно полагают, что, передавая свою банковскую карту или выполняя перевод за вознаграждение, они ничем не рискуют. Это опасное заблуждение. Дропперство является уголовно наказуемым деянием. Призываем граждан не соглашаться на подобные предложения, какими бы выгодными они ни казались.
Он напомнил, что за дропперство предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества — в зависимости от тяжести совершенного преступления.
Полиция призывает граждан не передавать посторонним банковские карты, реквизиты, логины, пароли и SMS-коды, а при первых признаках интернет-мошенничества незамедлительно обращаться в полицию по телефону 102.