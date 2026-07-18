В Москве злоумышленники под видом полицейских обходят квартиры

В частности, неизвестные выдают себя за полицейских: они одеты в форму и могут иметь фальшивые удостоверения. Злоумышленники совершают обход квартир, просят жильцов предъявить паспорта, чтобы якобы убедиться в их действительности, а также сдать биометрию якобы в преддверии переписи населения.