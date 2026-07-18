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В Москве злоумышленники под видом полицейских обходят квартиры

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Злоумышленники под видом полицейских обходят квартиры и просят жильцов предъявить паспорта и сдать биометрию якобы в преддверии переписи населения, выяснило РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Предупреждения о подобных случаях расходятся в чатах жильцов московских ЖК.

В частности, неизвестные выдают себя за полицейских: они одеты в форму и могут иметь фальшивые удостоверения. Злоумышленники совершают обход квартир, просят жильцов предъявить паспорта, чтобы якобы убедиться в их действительности, а также сдать биометрию якобы в преддверии переписи населения.

Также мошенники могут просить заполнить анкету с личными данными проживающих в квартире граждан и сообщить о наличии автотранспорта и оружия.

При встрече с такими аферистами нужно обратиться в полицию.