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Один человек погиб при атаке дронов в Электростали

В результате удара беспилотников по территории склада в Электростали один пострадавший скончался от полученных травм.

Источник: РИА "Новости"

18 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один из пострадавших в результате удара беспилотников в Электростали скончался от полученных травм.

«В результате атаки беспилотников есть погибший. Пациент из Электростали скончался от полученных травм», — написал он в своем Telegram-канале.

Согласно уточненным данным, общее число пострадавших составило 36 человек. Воробьев отметил, что восемь из них находятся в тяжелом состоянии, 23 — средней степени тяжести, пять — в удовлетворительном. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Губернатор также сообщил, что обломки БПЛА упали на здание детского сада на улице Западной. Возгорание на площади 100 кв. м было ликвидировано. Пострадавших среди детей и сотрудников нет. На местах работают экстренные службы.

Андрей Воробьев, в свою очередь, заявил о 24 пострадавших в результате украинской атаки на территорию склада в Электростали. Глава региона добавил, что на подлете системой противовоздушной обороны были ликвидированы 28 беспилотников противника, которые были снаряжены поражающими элементами.

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