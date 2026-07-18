Один человек погиб при атаке дронов в Электростали

Андрей Воробьев, в свою очередь, заявил о 24 пострадавших в результате украинской атаки на территорию склада в Электростали. Глава региона добавил, что на подлете системой противовоздушной обороны были ликвидированы 28 беспилотников противника, которые были снаряжены поражающими элементами.