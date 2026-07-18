В очереди на Сабантуе в Омске женщина потеряла сознание

Сегодня, 18 июля 2026 года, в Омске проходит Федеральный Сабантуй, который, по прогнозам организаторов, должен собрать порядка 50 тысяч гостей из разных российских регионов и приграничных районов Казахстана.
Центральной площадкой праздника стал Зелёный остров: гостей ждут концерты, соревнования, мастер-классы, ярмарка и зоны с национальной кухней. Здесь участникам мероприятия бесплатно раздавали шурпу и чай. За угощением выстроилась огромная очередь.
Одной из женщин в очереди стало плохо, она потеряла сознание. Как сообщает издание «Город55», ссылаясь на очевидцев, пострадавшую перенесли на скамейку и оказали ей помощь.