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В очереди на Сабантуе в Омске женщина потеряла сознание

Очевидцы оказали ей помощь.

Источник: Om1 Омск

Сегодня, 18 июля 2026 года, в Омске проходит Федеральный Сабантуй, который, по прогнозам организаторов, должен собрать порядка 50 тысяч гостей из разных российских регионов и приграничных районов Казахстана.

Центральной площадкой праздника стал Зелёный остров: гостей ждут концерты, соревнования, мастер-классы, ярмарка и зоны с национальной кухней. Здесь участникам мероприятия бесплатно раздавали шурпу и чай. За угощением выстроилась огромная очередь.

Одной из женщин в очереди стало плохо, она потеряла сознание. Как сообщает издание «Город55», ссылаясь на очевидцев, пострадавшую перенесли на скамейку и оказали ей помощь.