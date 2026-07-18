За сутки в Татарстане случилось 6 пожаров

За минувшие сутки, 17 июля, в Татарстане ликвидировали шесть возгораний. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
Преобладающую часть пожаров (четыре случая) составили происшествия в жилом секторе. Два других возгорания были связаны с горением мусора.
Помимо борьбы с огнём, сотрудники МЧС дважды привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, 12 раз они выезжали на совместные задания с представителями других экстренных служб.
В ведомстве напоминают о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. Важно не оставлять без присмотра работающие нагревательные приборы и открытый огонь, следить за исправностью электропроводки и избегать перегрузки электросети.
Не следует курить в постели либо в местах, где присутствуют легковоспламеняющиеся материалы, а спички и зажигалки нужно хранить там, куда не смогут добраться дети.
Стоит воздерживаться от сжигания мусора при сильном ветре и не разводить костры поблизости от построек.
Также рекомендуется регулярно проверять состояние печей, дымоходов и газовых приборов.
При обнаружении пожара следует немедленно сообщить об этом, позвонив по номерам 101 или 112.