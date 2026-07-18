Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки в Татарстане случилось 6 пожаров

Четыре раза горели жилые постройки.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки, 17 июля, в Татарстане ликвидировали шесть возгораний. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Преобладающую часть пожаров (четыре случая) составили происшествия в жилом секторе. Два других возгорания были связаны с горением мусора.

Помимо борьбы с огнём, сотрудники МЧС дважды привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, 12 раз они выезжали на совместные задания с представителями других экстренных служб.

В ведомстве напоминают о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. Важно не оставлять без присмотра работающие нагревательные приборы и открытый огонь, следить за исправностью электропроводки и избегать перегрузки электросети.

Не следует курить в постели либо в местах, где присутствуют легковоспламеняющиеся материалы, а спички и зажигалки нужно хранить там, куда не смогут добраться дети.

Стоит воздерживаться от сжигания мусора при сильном ветре и не разводить костры поблизости от построек.

Также рекомендуется регулярно проверять состояние печей, дымоходов и газовых приборов.

При обнаружении пожара следует немедленно сообщить об этом, позвонив по номерам 101 или 112.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше